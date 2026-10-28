Công bố quyết định kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Lãnh đạo phường Nghĩa Lộ trao quyết định và lãnh đạo BSR tặng hoa các đồng chí được bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: BSR)

Thành phần tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy phường Nghĩa Lộ có đồng chí Trần Phước Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Lộ, đồng chí Bùi Phú Huy - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Lộ và các đồng chí trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy phường Nghĩa Lộ: Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Quyết định số 432-QĐ/ĐU ngày 16/10/2026 về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các đồng chí: Huỳnh Kim Nhân - Thành viên HĐQT độc lập BSR; Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT độc lập BSR; đồng chí Lê Đức Quang - Thành viên HĐQT BSR và đồng chí Đỗ Đức Hùng - Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán BSR.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Lộ đánh giá cao tinh thần của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ BSR đã kịp thời tổ chức triển khai công tác kiện toàn cấp ủy để tăng cường sức mạnh cho tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ BSR, ổn định cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ BSR để tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đối với các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty mới được Đảng ủy phường chỉ định tham gia Ban Chấp hành kịp thời nắm bắt các quy định của Đảng, phát huy vai trò trên cương vị là Đảng ủy viên để tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Ban Chấp hành thống nhất phân công.

Cũng tại hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương cam kết tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ BSR tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp để tổ chức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt hoàn thành các chỉ tiêu Đảng ủy cấp trên giao cũng như tham gia tích cực thực hiện các nghĩa vụ với địa phương nơi Tổng công ty trú đóng.

Đại diện cho các đồng chí mới được Đảng ủy phường Nghĩa Lộ chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ BSR khóa VII, đồng chí Lê Đức Quang - Thành viên HĐQT BSR khẳng định: Bản thân mỗi đồng chí mới được bổ sung tham gia Ban Chấp hành sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn với tâm thế sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ Ban Chấp hành giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào sự phát triển của Đảng bộ Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam lên tầm cao mới, vị thế mới.