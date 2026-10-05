Công bố quyết định, kế hoạch giám sát đối với Đảng uỷ Công an TP Đà Nẵng

Về phía Công an TP Đà Nẵng có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tiến hành làm việc từ ngày 5 đến 18-10. Nội dung giám sát tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND…

Đại diện đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch giám sát đối với Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Công an thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố. Lực lượng đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công an TP Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Trong đó, đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng báo cáo tại hội nghị

Lực lượng đã phối hợp với Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức thành công Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”, Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND, tạo sức lan tỏa tích cực trong CBCS và các tầng lớp nhân dân. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh; phong trào thi đua “Ba Nhất” được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBCS.

Trung tướng Lê Xuân Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an thành phố đạt được trong thời gian qua. Đảng ủy Công an thành phố đã giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn, thông qua đợt giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, cách làm hiệu quả để Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu tại hội nghị

Chủ trì hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng, trọng tâm là bám sát đề cương, phản ánh toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn triển khai nhiệm vụ giám sát. Để công tác giám sát đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung giám sát đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, thống nhất nhận thức đây là hoạt động thường xuyên, định kỳ theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 cũng đề nghị Đảng ủy Công an thành phố phân công rõ trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; báo cáo khách quan, phản ánh toàn diện các nội dung giám sát; phối hợp chặt chẽ với các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình làm việc, bảo đảm cuộc giám sát được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, đạt chất lượng và hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành Quyết định, Kế hoạch giám sát của Đảng ủy Công an Trung ương; chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát.

Giám đốc Công an thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an TP Đà Nẵng. Từ đó giúp Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bảo Nam