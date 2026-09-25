Công bố quyết định giám sát đối với Đảng ủy Công an TP Cần Thơ

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng Đoàn Giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát, dự kiến lịch làm việc của Đoàn Giám sát đối với Đảng ủy Công an TP Cần Thơ và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Công an TP Cần Thơ.

Đoàn Giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, việc giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình, làm rõ những ưu điểm, đồng thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Công an các đơn vị, địa phương đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Việc giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chính xác, tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và phương pháp giám sát theo quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình, phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Phó trưởng Đoàn Giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Phó trưởng Đoàn Giám sát số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh, việc Đảng ủy Công an Trung ương tiến hành giám sát nhằm đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp, bổ sung các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhất là việc thực hiện 2 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia…

Thông qua giám sát, Đoàn sẽ đánh giá khách quan những kết quả, ưu điểm; đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an TP Cần Thơ và lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn cũng như vai trò tham mưu của Công an TP Cần Thơ đối với Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Cần Thơ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường đề nghị các đồng chí trong Đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, trung thực, cởi mở, đạt các yêu cầu đoàn giám sát đề ra; đề nghị Thành ủy Cần Thơ, Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các nội dung giám sát, để cuộc giám sát đạt yêu cầu đề ra.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện công tác giám sát tại Đảng ủy Công an TP Cần Thơ, góp phần giúp Đảng ủy Công an TP Cần Thơ nói riêng, toàn lực lượng Công an thành phố nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp thiết thực vào việc đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát số 06, đồng thời báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII tại Đảng bộ Công an TP Cần Thơ trong thời gian qua.