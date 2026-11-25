Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị, đại diện cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên Báo Biên phòng và Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng giải thể. Điện ảnh Quân đội nhân dân trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ điện ảnh Bộ đội Biên phòng và tư liệu phim của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng. Báo Biên phòng trực thuộc Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ truyền hình của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn trao quyết định về công tác nhân sự. Ảnh: Ngọc Lâm

Đồng thời, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Báo Biên phòng được tổ chức lại để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Ban Truyền hình Biên phòng được thành lập trực thuộc Báo Biên phòng.

Cũng tại hội nghị, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã công bố quyết định về việc ban hành biểu tổ chức, biên chế Báo Biên phòng; quyết định giải thể Chi bộ cơ sở Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng và các quyết định về công tác nhân sự.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế trao quyết định về công tác nhân sự. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Báo Biên phòng khẩn trương hoàn tất các thủ tục, ổn định tổ chức, biên chế và bố trí nơi làm việc để đơn vị hoạt động theo tổ chức mới.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh, việc tiếp nhận thêm nhiệm vụ truyền hình và đội ngũ cán bộ, nhân viên từ Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, chỉ huy Báo, đồng thời tạo điều kiện để Báo Biên phòng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong công tác tuyên truyền.

Đối với Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, nhân viên hiểu rõ chủ trương sắp xếp tổ chức, yên tâm nhận nhiệm vụ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn đề nghị cán bộ, nhân viên được điều động về Báo Biên phòng yên tâm công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ để công việc chuyên môn được duy trì liên tục. Cấp ủy, chỉ huy Báo Biên phòng cần làm tốt công tác tư tưởng, tạo điều kiện để các đồng chí mới chuyển về nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và kinh nghiệm chuyên môn.

Đại tá Nhâm Hồng Hắc, Tổng Biên tập Báo Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn yêu cầu Báo Biên phòng rà soát, củng cố tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân, đưa hoạt động của các tổ chức vào nền nếp. Cấp ủy, chỉ huy Báo Biên phòng cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, truyền hình của lực lượng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn đề nghị Báo Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng công tác báo chí, truyền hình của Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong công tác và giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.