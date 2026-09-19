Công bố Quyết định đổi tên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh

Dự Lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ công bố.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh. Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Bắc Ninh chính thức được thành lập và có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Để đáp ứng yêu cầu tổ chức lực lượng trong mô hình mới, ngày 28/8/2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4685/QĐ-BQP về đổi tên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh (Quân khu 1) thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh (Quân khu 1) trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có.

Trung tướng La Công Phương trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về nhân sự cán bộ.

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đổi tên 12 Ban Chỉ huy quân sự xã (gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam) thành 12 Ban Chỉ huy quân sự phường thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh.

Trung tướng La Công Phương phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng La Công Phương nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Bắc Ninh là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh không chỉ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao với lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã đạt được góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị cũng như xây dựng địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh cần luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tạo tiền đề sức mạnh thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đổi tên thành Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh.

Trong đó, công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác quân sự quốc phòng địa phương phải được nâng cao hơn.

Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra những yêu cầu về liên kết các xã, phường để tạo ra sức mạnh trong khu phòng thủ; các đơn vị, địa phương phải tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, văn hóa - xã hội, kinh tế, quân sự, bảo đảm lực lượng vũ trang Bắc Ninh phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Lực lượng vũ trang Bắc Ninh phải luôn đi về phía Nhân dân, cùng với Nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái trao Quyết định đổi tên Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Trung tướng La Công Phương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thời gian qua luôn quan tâm đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang Bắc Ninh vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bắc Ninh, Đại tá Văn Khắc Thành hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh. Đặc biệt là các nghị quyết mới, có tính đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đồng chí Trung tướng La Công Phương và Nguyễn Hồng Thái trao Quyết định về nhân sự cán bộ.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện, tác phong sâu sát, đổi mới và sáng tạo; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, tích cực tham gia giúp Nhân phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.