Công bố quyết định đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh

Lãnh đạo Quân khu 1 và thành phố Bắc Ninh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: A.T).

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu I; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Tại hội nghị, Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh thuộc Quân khu 1 thành Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh thuộc Quân khu 1.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Đồng chí Trung tướng La Công Phương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh, Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu I nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Bắc Ninh là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh không chỉ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao với lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh; phát huy thành tích, kết quả đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vị thế mới của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trao Quyết định đổi tên Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ và đổi tên Ban Chỉ huy Quân sự 12 xã gồm Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam thành Ban Chỉ huy Quân sự 12 phường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Các chức vụ, chức danh của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh được chuyển đổi theo tên gọi của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.