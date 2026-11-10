Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Đặng Ái Xoan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; đồng thời chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Minh chúc mừng đồng chí Đặng Ái Xoan được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí đánh giá đây vừa là sự ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện, cống hiến của đồng chí Đặng Ái Xoan, vừa là trách nhiệm trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ngày càng cao.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định điều động cho đồng chí Đặng Ái Xoan.

Đồng chí Trần Quang Minh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Đặng Ái Xoan tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Đặc biệt, cần phát huy vai trò tham mưu trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Ái Xoan.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Ái Xoan.

Đồng chí Đặng Ái Xoan trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp làm việc, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.