Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai

Tham dự sự kiện, lãnh đạo thành phố Đồng Nai có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai dự lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Lê Thị Thu Ba, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng dự lễ công bố. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khu vực phía Nam; Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về phía tỉnh Lâm Đồng dự lễ có các đồng chí: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự lễ công bố. Ảnh: Công Nghĩa

Các đồng chí đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo thành phố Đồng Nai dự lễ công bố. Ảnh: Công Nghĩa

Ngày 27-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về việc chuyển giao VQG Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Theo Quyết định 2058, thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng VQG Cát Tiên sẽ được chuyển về UBND thành phố Đồng Nai quản lý từ ngày 27-10-2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu lại lễ công bố. Ảnh: Công Nghĩa

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Nguyễn Hữu Định công bố Quyết định số 2058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Công Nghĩa

UBND thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng VQG Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

VQG Cát Tiên có diện tích gần 72 ngàn ha, có địa hình đa dạng, đan xen núi, sông, bàu, đầm, đồng thời có nhiều sinh cảnh rừng khác nhau đặc trưng cho khu vực miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, nơi đây còn có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Với trên 1,7 ngàn loài động vật đang sinh sống, du khách khi đến VQG Cát Tiên sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến các loài động vật hoang dã trong tự nhiên như: Bò tót, nai, voi, chà vá chân đen, vượn đen má vàng, cu li nhỏ, heo rừng; các loài chim như: công, trĩ… Song song với đó, VQG Cát Tiên còn quy tụ hơn 1,6 ngàn loài thực vật quý hiếm như: gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương, các loài cây họ dầu...

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu tham quan bộ xương tê giác quý hiếm được phục dựng tại nhà trưng bày. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu nghe giới thiệu về các tiêu bản động vật được trưng bày tại nhà trưng bày của Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Công Nghĩa

Nhân viên của Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật giới thiệu về quá trình cứu hộ các loài động vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Công Nghĩa