Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22

Buổi lễ được thực hiện trực tiếp tại điểm cầu thành phố Đồng Nai và trực tuyến điểm cầu Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng TTG và các đại biểu.

Đại tá Hồ Viết Trương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định tổ chức lại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Binh chủng TTG đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Lữ đoàn TTG 22 và quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành biểu tổ chức biên chế Lữ đoàn TTG 22 thuộc Binh chủng TTG, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Hồ Viết Trương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồ Viết Trương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTG nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương xây dựng quân đội theo hướng "tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại", có cơ cấu tổ chức hợp lý, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao nên việc tổ chức lại các lữ đoàn lần này, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải nhận thức đầy đủ: Đây không chỉ là sự điều chỉnh về đầu mối tổ chức, biên chế, mà quan trọng hơn là một bước kiện toàn để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị…

Tham mưu trưởng Binh chủng TTG nhấn mạnh: Tổ chức lực lượng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng các đơn vị quân đội. Đối với Lữ đoàn TTG 22, việc tổ chức lại đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn từ đầu mối tổ chức, quân số cho đến vũ khí, trang bị. Cùng với những thuận lợi, cũng gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chỉ huy, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị… phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Hồ Viết Trương đề nghị các cơ quan Bộ Tư lệnh Binh chủng TTG tập trung, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ để Lữ đoàn TTG 22 và các lữ đoàn trong binh chủng quá trình tổ chức lại hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Binh chủng TTG và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.