Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Công an Thành phố Bắc Ninh

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn.

Sự kiện thành lập Công an thành phố Bắc Ninh đánh dấu bước phát triển mới mang tính chiến lược đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Công an thành phố Bắc Ninh nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đô thị hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu - Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tại buổi lễ, ngay sau khi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Công an thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh là bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và chúc mừng Công an thành phố Bắc Ninh - Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Bắc Ninh khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sĩ đúng năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công việc; bám sát đặc điểm địa bàn đô thị phát triển năng động, trung tâm kinh tế-công nghiệp của tỉnh để chủ động dự báo, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an; đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao; quyết tâm xây dựng Công an thành phố Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.