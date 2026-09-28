Công bố quyết định của Bộ Nội vụ về kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật

Sáng 28/9, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ), Phó Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 516/QĐ-BNV về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Nội vụ năm 2026. Theo đó, đoàn kiểm tra do đồng chí Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn; tiến hành kiểm tra tại Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các tỉnh: Phú Thọ, Hà Tĩnh, Cà Mau.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ) công bố quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra.

Nội dung kiểm tra gồm: công tác tổ chức thi hành pháp luật về thi đua, khen thưởng; công tác tổ chức thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức thi hành pháp luật về việc làm và an toàn, vệ sinh lao động; công tác tổ chức thi hành pháp luật về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra thực hiện theo các nghị định của Chính phủ, quyết định của Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ), Phó Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Nhấn mạnh các nội dung cần kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ), Phó Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chương trình kiểm tra, giám sát diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Thành viên đoàn sẽ thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát bảo đảm khách quan, dân chủ; kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nội dung kiểm tra là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương và phạm vi quản lý nhà nước của ngành nội vụ có nhiều thay đổi.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

UBND tỉnh xác định cuộc kiểm tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn kết quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời rà soát lại quy trình, hồ sơ và việc áp dụng các quy định tại địa phương. Qua kiểm tra, những nội dung thực hiện đúng, đầy đủ sẽ được tiếp tục phát huy; các tồn tại, hạn chế sẽ được nghiêm túc tiếp thu, khắc phục. Đối với vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc chưa có đủ cơ sở để thực hiện, tỉnh mong muốn nhận được sự hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ để thống nhất tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; phân công cán bộ làm đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin và giải trình các nội dung đoàn kiểm tra yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn kiểm tra; báo cáo trung thực, khách quan; phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra trong suốt quá trình làm việc. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh phải kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý; nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.