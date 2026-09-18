Công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Cụ thể gồm:

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. ﻿Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. ﻿Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 12 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các Phó Ban Đảng Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú trao các quyết định; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận quyết định.

Phát biểu chúc mừng, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tất cả các cán bộ nhận nhiệm vụ mới đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp và đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ nhận quyết định tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công; không ngừng học tập, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan mới đến và các cấp thống nhất chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...