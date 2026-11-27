Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Ma Kiên Ngọc và Đinh Mạnh Thắng nhận nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, luân chuyển đồng chí Ma Kiên Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Uyên đến công tác tại Đảng ủy xã Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Đinh Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đình Phong đến công tác tại Đảng ủy xã Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Trùng Khánh bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nông Thị Trường.

Luân chuyển đồng chí Nông Thị Trường, Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh đến công tác tại Đảng ủy xã Quảng Uyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Uyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh: Việc điều động, luân chuyển cán bộ lần này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí trên cơ sở năng lực, sở trường, quá trình công tác của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đề nghị các đồng chí Ma Kiên Ngọc, Đinh Mạnh Thắng và Nông Thị Trường trên cương vị công tác mới cần nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình thực tiễn ở cơ sở; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn Đảng bộ xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh Ma Kiên Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cương vị mới, 3 đồng chí hứa sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trùng Khánh và xã Quảng Uyên phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đang thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.