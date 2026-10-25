Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và lãnh đạo các phòng, ban 2 xã Pa Tần và Mường Than.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 739-QĐ/TU ngày 23/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Khổng Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Pa Tần thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xã Pa Tần được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Than nhiệm kỳ 2025–2030, kể từ ngày 23/10/2026.

Đồng chí Bùi Huy Phương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Khổng Văn Thành.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Huy Phương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Khổng Văn Thành được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí nhấn mạnh, đồng chí Khổng Văn Thành là cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình công tác, rèn luyện qua nhiều vị trí, luôn nỗ lực phấn đấu, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tốt năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Huy Phương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị, trên cương vị mới, đồng chí Khổng Văn Thành tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở; thực sự là trung tâm đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030...

Đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các phòng, ban, đoàn thể xã Mường Than tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Khổng Văn Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Khổng Văn Thành - Tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Than phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Khổng Văn Thành bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách. Trên cương vị mới, đồng chí cam kết sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, vì nhân dân; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Than tặng hoa chúc mừng đồng chí Khổng Văn Thành - Tân Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành; đoàn kết, thống nhất của tập thể Đảng bộ xã và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập thể lãnh đạo xã Pa Tần tặng hoa chúc mừng đồng chí Khổng Văn Thành - Tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Than.