Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công bố các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 7 cán bộ.

Theo đó, ông Trần Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được phân công, điều động tham gia Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Bản Hồ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bản Hồ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Hiếu Thảo, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Mường Bo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Cát Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Trấn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Ngà, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Mạnh Quyết, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, việc kiện toàn, bố trí cán bộ lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo ở cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan cấp tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị.

Ông Dương Quốc Huy yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tập trung xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là những việc còn tồn đọng, chậm tiến độ.

Đối với cán bộ nhận nhiệm vụ tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu sâu sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình sản xuất và đời sống nhân dân; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng.