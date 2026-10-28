Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về công tác cán bộ

Theo báo Đồng Nai, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc, kể từ ngày 1-11-2026; chỉ định ông Trần Văn Mi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai điều động ông Đỗ Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lộc đến công tác tại Đảng ủy phường Đồng Phú kể từ ngày 1/11/2026; chỉ định ông Đỗ Minh Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các nhân sự nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Đồng Nai

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo đề nghị các nhân sự được nhận quyết định về công tác cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc tại đơn vị mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.