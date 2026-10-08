Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ tại xã Avương

Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình (giữa) trao quyết định cho ông Trương Công Thanh (bên trái) và ông Briu Quân. Ảnh: HIỀN THÚY

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Hải công bố Quyết định số 1156-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trương Công Thanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Avương; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Avương, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Avương, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài ra, công bố Quyết định số 1155-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cho ông Briu Quân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Avương, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, thống nhất để HĐND xã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Avương, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Briu Quân để chuyển công tác về Đảng ủy xã Tây Giang theo nguyện vọng.