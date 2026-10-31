Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương thừa ủy quyền của Ban Bí thư trao quyết định cho PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Tạ Minh Tuấn. Ảnh: VHLKHXH

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (cơ quan thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); bổ nhiệm đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (cơ quan thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Đức Minh vàPGS.TS. Tạ Minh Tuấn đã được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các quyết định của Ban Bí thư là sự ghi nhận, đánh giá toàn diện, khách quan đối với phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của hai đồng chí trong suốt quá trình công tác, đặc biệt trong giai đoạn Viện Hàn lâm chuyển đổi mô hình tổ chức từ cơ quan thuộc Chính phủ sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với cá nhân hai đồng chí mà còn là bước kiện toàn quan trọng, bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Tạ Minh Tuấn đều thống nhất nhận thức sâu sắc rằng trọng trách mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Viện.

Hai đồng chí bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Lãnh đạo Viện Hàn lâm kế thừa những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng và dư địa phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngang tầm các trung tâm nghiên cứu tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.