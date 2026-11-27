Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Bí thư cũng chỉ định Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Quang

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy Quân sự thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh; phối hợp giữ vững an ninh trật tự, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy vai trò quân đội trong công tác dân vận, an sinh xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư và lãnh đạo thành phố. Đồng thời, khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đoàn kết, chủ động phối hợp với các lực lượng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội...