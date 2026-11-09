Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị về công tác cán bộ. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường cán bộ lãnh đạo về một số địa phương để cán bộ trẻ được rèn luyện trưởng thành qua thực tiễn, đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Quốc Bình có trình độ thạc sĩ, cử nhân kinh tế, cử nhân ngôn ngữ Anh, cao cấp lý luận chính trị, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo cấp vụ tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từ tháng 10/2020 đến nay giữ chức vụ Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Quá trình công tác, đồng chí Trần Quốc Bình được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc thận trọng, khách quan, có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để Trung ương tin tưởng giao đồng chí trọng trách mới.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trần Quốc Bình. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đề nghị: Đồng chí Trần Quốc Bình nhanh chóng bắt tay vào công việc, sớm nắm chắc tình hình thực tiễn địa phương, thường xuyên, sâu sát, gần gũi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nghiên cứu kỹ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất và chương trình toàn khóa của tỉnh; từ đó đề xuất với tập thể cấp ủy những chủ trương bảo đảm khả thi.

Trên cương vị mới, đồng chí Trần Quốc Bình cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu quả. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát và biện xã hội. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí đề nghị các đồng chí Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, xã, phường luôn quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí Trần Quốc Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Quốc Bình cam kết tiếp cận công việc nhanh chóng, chuyên nghiệp; nắm chắc tình hình thực tế của tỉnh, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí đi trước, xây dựng kế hoạch, hành động dựa trên cơ sở thực tiễn. Giữ vững đoàn kết và kỷ luật, tuân thủ nguyên tắc của Đảng; chấp hành sự phân công của Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình. Thường xuyên tiếp xúc với cơ sở, lắng nghe tâm tư, ý kiến của cán bộ và nhân dân, khảo sát thực tế để hiểu rõ tình hình tìm giải pháp cụ thể để giải quyết khó khăn. Phát huy những kinh nghiệm và kỹ năng đã tích lũy, chủ động học hỏi phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.