Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ ba từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ ba từ phải sang) cùng lãnh đạo Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được chỉ định. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng đại diện lãnh đạo các vụ địa phương, vụ địa bàn các ban xây dựng Đảng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, theo Quyết định số 431-QĐNS/TW ngày 9/11/2026, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định số 408-QĐNS/TW ngày 12/10/2026, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Đinh Văn Hưng cùng Đảng ủy Quân sự thành phố. Bí thư Thành ủy khẳng định, việc Ban Bí thư chỉ định hai cán bộ giữ cương vị chủ chốt của lực lượng vũ trang thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời góp phần bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Đà Nẵng giữ vị trí địa chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng ở khu vực miền Trung.

Trong bối cảnh thành phố triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đặt ra ngày càng cao.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; rà soát, hoàn thiện kế hoạch phòng thủ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, cần lồng ghép chặt chẽ yêu cầu quốc phòng, an ninh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển các dự án, công trình trọng điểm, nhất là tại khu vực biển, đảo, ven biển nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Song song với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt huấn luyện, diễn tập và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp, Đảng ủy Quân sự thành phố cần chú trọng chỉ đạo kiện toàn ban chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy lưu ý việc giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lực lượng vũ trang thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Công an thành phố và các ngành chức năng bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và đẩy mạnh công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đại tá Nguyễn Thế Vinh trên cương vị được giao cần phát huy trách nhiệm, chủ động đóng góp ý kiến vào các quyết sách quan trọng của thành phố và trực tiếp chỉ huy xử lý hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng theo thẩm quyền.

Đối với Đại tá Đinh Văn Hưng, trên cương vị mới, cần tập trung lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể trong công tác dân vận. Đồng thời, giữ vững đoàn kết, thống nhất, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương cùng Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định sẽ cùng Đại tá Đinh Văn Hưng và tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực đồng hành địa phương trong công tác giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.