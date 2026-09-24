Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Hoàng Quốc Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đồng chí Hoàng Quốc Việt tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt sinh năm 1975, quê xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ngày 10/8/2026, đồng chí Hoàng Quốc Việt được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngày 21/8/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố quyết định chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.