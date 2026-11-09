Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận Trường Chính trị Lào Cai chuẩn mức 2. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Chiều 9/11, tại Lào Cai, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Chính trị tỉnh.

Đây là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên của cả nước đạt chuẩn mức 2 theo quy định của Ban Bí thư; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Lào Cai; là sự ghi nhận xứng đáng đối với sự quan tâm, chăm lo của tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ và quá trình nỗ lực bền bỉ xây dựng, phát triển Nhà trường của các thế hệ cán bộ giảng viên.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 2 và tặng biểu trưng trường chính trị chuẩn cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ đạt chuẩn mức 2 là dấu mốc quan trọng, nhưng giá trị của chuẩn không chỉ nằm ở việc đạt đủ tiêu chí. Đạt chuẩn đã khó, giữ chuẩn và nâng chuẩn còn khó hơn; chuẩn phải trở thành cam kết về chất lượng và động lực tự đổi mới của Nhà trường.

Với tinh thần đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn đề nghị Nhà trường tập trung hoàn thiện thể chế, xác lập tầm nhìn phát triển. Nhà trường cần chủ động tham mưu cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của địa phương; hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp; bảo đảm vận hành thống nhất, phát huy truyền thống của hai nhà trường trước hợp nhất.

Đối với các trung tâm chính trị cấp xã, cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm hoạt động bồi dưỡng liên tục, không chồng chéo. Tầm nhìn phát triển của Nhà trường phải gắn với chiến lược cán bộ của tỉnh, xác định rõ đối tượng ưu tiên, năng lực cần hình thành và cơ chế tiếp nhận phản hồi từ nơi sử dụng cán bộ.

Nhà trường tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên. Chương trình bồi dưỡng phải xuất phát từ yêu cầu của vị trí việc làm và bù đắp đúng những thiếu hụt về năng lực của cán bộ. Nội dung cần kết hợp kiến thức nền tảng với kỹ năng xử lý tình huống công vụ. Phần lý luận cần được phân tầng theo từng nhóm đối tượng, để mỗi tình huống được phân tích đúng tầm, phù hợp với từng đối tượng học viên. Phương thức bồi dưỡng phải linh hoạt, phù hợp với cán bộ công tác ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Bên cạnh đó, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý đối với công tác nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, Nhà trường cần ưu tiên các nhóm chủ đề: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; vận hành chính quyền địa phương hai cấp và năng lực thực thi của cấp xã; kinh tế cửa khẩu và dịch vụ logistics; chuyển đổi xanh; du lịch bốn mùa gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; quốc phòng, an ninh biên giới.

Đối với Tỉnh ủy Lào Cai, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh đầu tư cho trường chính trị là đầu tư cho năng lực phát triển của địa phương. Vì vậy, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đầu tư phát triển đội ngũ và cơ sở vật chất; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà trường với các cơ quan, đơn vị; thường xuyên đặt hàng Nhà trường nghiên cứu, tư vấn những vấn đề mới trong quản lý và phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nêu rõ đạt chuẩn mức 2 mở ra chặng đường mới với trọng trách lớn hơn đối với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, biến tự hào thành động lực phấn đấu, giữ vững tinh thần tiên phong, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương; sự phối hợp, chia sẻ, đồng hành của các tỉnh bạn để Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát triển vững chắc, hướng tới trường Đảng địa phương kiểu mẫu, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đào tạo cán bộ của Đảng và sự phát triển của tỉnh.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng công trình "Phiến đá khắc ghi Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh" cho cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Trước đó, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng công trình Phiến đá khắc ghi Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Công trình là điểm nhấn có ý nghĩa giáo dục chính trị, văn hóa, góp phần nhắc nhở cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ./.