Công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam và họp mặt truyền thống

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và nhân dân xã Lộc Thành. Ảnh: Nga Sơn

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lê Thị Thu Ba, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) qua các thời kỳ.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Thị Thanh Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố…

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và nhân dân xã Lộc Thành. Ảnh: Nga Sơn

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Lộc Thành đã công bố Quyết định công nhận cây xoài và cây me tại Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam là Cây Di sản Việt Nam.

2 cổ thụ được công nhận đều có tuổi đời hơn 100 năm tuổi. Theo hồ sơ giới thiệu, cây xoài cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 160cm, đường kính tán hơn 20m; cây me cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 126cm, đường kính tán hơn 15m. Quá trình sinh trưởng gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và quá trình định cư, sinh sống của cộng đồng người Khơ-me tại sóc Tà Thiết qua nhiều thế hệ; đồng thời, từng chứng kiến những năm tháng oai hùng của cách mạng miền Nam.

Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam. Ảnh: Nga Sơn

Nằm trong quần thể di tích, 2 cây di sản đóng vai trò là “lá phổi xanh”, tạo bóng mát, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao giá trị giáo dục truyền thống, cảnh quan du lịch sinh thái - về nguồn cho đông đảo các đối tượng du khách khi đến với di tích. Việc bảo tồn 2 cây cổ thụ sẽ góp phần gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, lưu giữ ký ức lịch sử và giáo dục các thế hệ hôm nay, mai sau về truyền thống quê hương, đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn các giá trị tự nhiên gắn liền với lịch sử cách mạng, UBND xã Lộc Thành đã mời chuyên gia giàu kinh nghiệm thẩm định, phối hợp với cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đề nghị công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây xoài và cây me tại Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 29-9-2026, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã chính thức ra quyết định công nhận cây xoài và cây me tại Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam là Cây Di sản Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức mở bia Cây Di sản Việt Nam. Ảnh: Nga Sơn

*Dịp này, các đại biểu đã dâng hương, tham quan tại Đài tưởng niệm, Đền tưởng niệm, nhà của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Hội trường Bộ Chỉ huy Miền, nhà Thượng tướng Trần Văn Trà… tại Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam và họp mặt truyền thống.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại chương trình họp mặt. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh bày tỏ sự tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình có công, cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Lãnh đạo thành phố hôm nay luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng và các thế hệ cán bộ đi trước. Qua đó, tạo động lực, nhắc nhở các thế hệ cán bộ hôm nay về trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha anh đã dày công vun đắp, tiếp tục trao truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lộc Thành tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai việc khảo sát, đánh giá, bảo tồn các cây rừng còn lại, từng bước xác định giá trị và khả năng đáp ứng các tiêu chí để đề xuất công nhận theo quy định. Bên cạnh đó, gắn công tác bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị lịch sử của quê hương.

Các đại biểu tặng hoa tri ân và chúc mừng các đồng chí nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nữ qua các thời kỳ nhân ngày 20-10. Ảnh: Nga Sơn

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ việt Nam, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thành đã tri ân và chúc mừng các đồng chí nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nữ qua các thời kỳ.