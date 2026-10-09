Công bố quyết định chuẩn y và bổ nhiệm nhân sự các Ban chuyên môn, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa

Chứng minh hội nghị có chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, thành viên các Ban, Phân ban và Phật tử.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự công bố 9 quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban, Phân ban, Văn phòng, Tổ sự kiện Văn phòng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031, do Hòa thượng Thích Lệ Trang ấn ký, ngày 30-9-2026.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng điều phối chương trình trao quyết định, lần lượt nhân sự các Ban, Phân ban, Văn phòng, Tổ sự kiện ra mắt tại hội nghị.

Thượng tọa Thích Thiện Quý công bố các quyết định chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự các Ban, Phân ban trực thuộc GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Quyết định số 554 /QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 44 thành viên do Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Thiện Chơn làm Phó Trưởng ban Thường trực; các vị Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Hạnh Đức làm Thư ký.

Tại Quyết định số 555 /QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 60 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Giác Trí làm Phó Trưởng ban Thường trực; các vị Phó Trưởng ban; Thượng tọa Thích Thiện Thông làm Phó Trưởng ban kiêm Thư ký.

Chư tôn đức Trưởng các Ban, Phân ban và Văn phòng Ban Trị sự

Quyết định số 556 /QĐ-BTS Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM khóa I, gồm 57 thành viên do Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Quảng Chơn làm Phó Trưởng ban Thường trực; các vị Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Đồng Quảng làm Thư ký.

Quyết định số 557 /QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 60 thành viên do Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Trung Nguyện làm Phó Trưởng ban Thường trực; các vị Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Thiện Nghĩa làm Thư ký.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đến Thượng tọa Thích Trí Chơn

Quyết định số 558 /QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM khóa I, gồm 40 thành viên do Thượng tọa Thích Chơn Phát, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Giác Hiệp làm Phó Trưởng ban Thường trực; các vị Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Giác Thọ làm Thư ký.

Quyết định số 559 /QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM khóa I, gồm 54 thành viên do Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Vạn Ngưỡng làm Thư ký.

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự bổ nhiệm phụ trách Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM đến Thượng tọa Thích Tâm Hải

Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM cũng ban hành Quyết định số 567 /QĐ-BTS bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự phụ trách Thông tin Truyền thông Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khóa I.

Quyết định số 560 /QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 54 thành viên do Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng Phân ban; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (thế danh Nguyễn Thị Thu Nguyệt) làm Phó Trưởng ban Thường trực; các vị Phó Trưởng ban; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (thế danh Nguyễn Thị Thu Hà) làm Phó Trưởng ban kiêm Thư ký.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định đến các Phó và nhân viên Văn phòng Ban Trị sự

Ban Thường trực cũng ban hành Quyết định số 566 /QĐ-BTS bổ nhiệm thành phần nhân sự Phó và nhân viên Văn phòng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 11 thành viên, trong đó 7 vị Phó Văn phòng và 4 nhân viên.

Quyết định số 568 /QĐ-BTS bổ nhiệm thành phần nhân sự Tổ sự kiện Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM gồm 10 thành viên do Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự làm Tổ trưởng; Thượng tọa Thích Thiện Tạo làm Tổ phó; Đại đức Thích Thông Tạng làm Thư ký.

Thượng tọa Thích Đạt Đức thay mặt các Trưởng ban, Phân ban phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, đại diện các Trưởng ban, Trưởng Phân ban phát biểu nhận nhiệm vụ thể hiện quyết tâm đoàn kết, hòa hợp để hoàn thành trách nhiệm và Phật sự được Giáo hội TP.HCM phân công.

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh chư tôn đức tham gia các Ban là những nhân tố có kiến thức, sở trường chuyên môn nhưng cũng cần có kiến thức tổng quan để cống hiến và tô điểm cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam theo đúng với Hiến chương GHPGVN và Quy chế Tăng sự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM cũng tin tưởng các Ban, Phân ban hoạt động cần đặt mình vào trong Chánh pháp để đem Chánh pháp đến mọi nơi với trọng trách cao quý và tinh thần trách nhiệm, góp phần gìn giữ ngôi nhà Phật giáo Việt Nam và Phật giáo TP.HCM mỗi ngày được khởi sắc.

Dịp này, Thượng tọa Thích Thiện Quý cũng phổ biến Thông tư của Trung ương GHPGVN về việc vận động cúng dường tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM (ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vào ngày 5, 6, 7-11-2026).

Hình ảnh hội nghị công bố quyết định và ra mắt nhân sự các Ban chuyên môn, Văn phòng Ban Trị sự:

Quang cảnh hội nghị công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự các Ban, Phân ban, Văn phòng Ban Trị sự