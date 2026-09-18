Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho đồng chí Trần Thanh Lâm. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Dự hội nghị, về phía Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy.

Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí: Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh công bố Quyết định số 241-QĐ/ĐU, ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Theo Quyết định số 241-QĐ/ĐU, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải chúc mừng đồng chí Trần Thanh Lâm được tín nhiệm giao trọng trách mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Nhấn mạnh Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương là đảng bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, thể thao, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị đồng chí Trần Thanh Lâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tập trung ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp; tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ và các quy định về nêu gương, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh...

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định việc được tin tưởng giao nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách rất lớn. Đó không chỉ là trách nhiệm hoàn thành công việc mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự đoàn kết, tạo dựng niềm tin và cùng tập thể xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tập trung ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết, bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt của Đảng ủy; gắn công tác xây dựng Đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; coi việc chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, nền tảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; xây dựng môi trường cơ quan trong sạch, lành mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và công tác chuyên môn. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chăm lo đời sống của cán bộ, người lao động.

Khẳng định kết quả công tác của Đảng bộ Cơ quan trong thời gian tới là sự đồng lòng của cả tập thể, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; sự phối hợp, đồng hành và ủng hộ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan để cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.