Công bố quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TPHCM

Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, sở, ngành và các cơ quan Tư pháp của thành phố...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Tư pháp và tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Đại tá Lê Công Anh

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Tư pháp đối với hai đồng chí Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Bùi Thanh Trực, sinh năm 1977, Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an TPHCM; bổ nhiệm Đại tá Lê Công Anh, sinh năm 1980, Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP phát biểu

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP đã trao các quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Đại tá Lê Công Anh.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, việc kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh Tư pháp trọng yếu có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của Công an TPHCM; góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ, tạm giam và các nhiệm vụ tư pháp theo quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

Đồng chí Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, việc được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với hai đồng chí Phó Giám đốc được bổ nhiệm. Đây là sự ghi nhận, thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy TPHCM đối với tập thể lãnh đạo Công an Thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Bùi Thanh Trực và Đại tá Lê Công Anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM trong lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực được phân công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.