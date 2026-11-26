Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 25/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lã Đức Đoàn, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ từ ngày 1/12/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng và tin tưởng trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại kinh tế của tỉnh - một trong những nhiệm vụ quan trọng cần đẩy mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu: Tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ đồng chí Lã Đức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh công tác đối ngoại, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong quan hệ hợp tác qua biên giới; chủ động mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh.

Ông Lã Đức Đoàn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lã Đức Đoàn, tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định bản thân sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tập thể Sở Ngoại vụ ngày càng phát triển.