Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúc mừng, đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng Ban Giám đốc đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Phó Giám đốc Nguyễn Văn Thắng.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được trao trọng trách mới, đồng chí tân Phó Giám đốc cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.