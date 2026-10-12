Công bố quyết định bổ nhiệm phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan đã công bố Quyết định số 1636/QĐ-CHQ ngày 6/10/2026 về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực VI giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng tại hội nghị

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng được lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI. Tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí tân Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI. Đồng chí đề nghị, đồng chí tân Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI Nguyễn Thị Minh Hằng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan và lãnh đạo UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới, đồng thời cam kết sẽ tập trung trí lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết nội bộ, duy trì ổn định tổ chức, đồng thời cùng tập thể Ban Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Cục Hải quan và UBND tỉnh Lạng Sơn giao.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI