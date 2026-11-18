Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 599-QĐ/TU, ngày 17/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Đức Minh, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 17/11/2026.

Đồng chí Bùi Đức Minh, sinh ngày 10/5/1984, dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình, trình độ học vấn 12/12, Tiến sĩ Tâm lý học, Cử nhân Công tác Tổ chức, Cao cấp lý luận chính trị, cùng trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn công chức.

Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Bùi Đức Minh.

Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chúc mừng đồng chí Bùi Đức Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Đức Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Đức Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự ủng hộ, phối hợp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Đức Minh.