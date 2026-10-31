Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Theo đó, Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (cơ quan thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); bổ nhiệm đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (cơ quan thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, các quyết định của Ban Bí thư là sự ghi nhận, đánh giá toàn diện, khách quan đối với phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của hai đồng chí trong suốt quá trình công tác, đặc biệt trong giai đoạn Viện Hàn lâm chuyển đổi mô hình tổ chức từ cơ quan thuộc Chính phủ sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với cá nhân hai đồng chí mà còn là bước kiện toàn quan trọng, bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện Hàn lâm trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí, Chủ tịch Viện Hàn lâm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; bản lĩnh vững vàng, quyết liệt trước những khó khăn, thách thức; đồng thời luôn gần gũi, gắn bó, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc, góp phần ổn định tổ chức và thúc đẩy quá trình đổi mới Viện Hàn lâm.

GS.TS. Lê Văn Lợi phát biểu chúc mừng

Nhấn mạnh trọng trách đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh mới, đồng chí Giáo sư, Chủ tịch Lê Văn Lợi đề nghị hai đồng chí Phó Chủ tịch tiếp tục phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển Viện Hàn lâm, hướng tới mục tiêu đưa Viện Hàn lâm phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, cần đặc biệt coi trọng việc giữ gìn, củng cố và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và toàn Viện; thực sự trở thành những hạt nhân quy tụ, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

GS.TS. Lê Văn Lợi cũng yêu cầu hai đồng chí tiếp tục nâng cao tính chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành; phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khắc phục những tồn tại, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của các đơn vị. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm, có tầm nhìn dài hạn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế cận, bảo đảm sự phát triển liên tục và bền vững của Viện Hàn lâm. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của từng lĩnh vực được phân công phụ trách, mở rộng mạng lưới kết nối, hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín và sự hiện diện của Viện Hàn lâm trong đời sống khoa học và xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, cả hai đồng chí đều thống nhất nhận thức sâu sắc rằng trọng trách mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Viện. Hai đồng chí bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Lãnh đạo Viện Hàn lâm kế thừa những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng và dư địa phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngang tầm các trung tâm nghiên cứu tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.