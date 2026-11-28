Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Đại học Huế Nguyễn Vũ Quốc Huy.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT. Về phía TP. Huế có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, TS. Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế. Theo quyết định, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế; đồng thời đề nghị tân Giám đốc phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững đoàn kết, chủ động đổi mới, lắng nghe đội ngũ và lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp của Đại học Huế trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học đến bảo tồn di sản, phục vụ cộng đồng. Với lợi thế của một đại học đa ngành nằm trên địa bàn đô thị di sản, cùng thế mạnh về y dược, sư phạm, khoa học cơ bản, nông lâm nghiệp, văn hóa và nghệ thuật, Đại học Huế cần phát huy năng lực liên ngành, trở thành trung tâm học thuật, văn hóa và y tế chuyên sâu có sức lan tỏa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ định hướng sang tổ chức thực hiện, Bộ trưởng đề nghị Đại học Huế tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu; đổi mới quản trị, phân định rõ trách nhiệm giữa Đại học Huế và các trường thành viên; gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển của TP. Huế và các địa phương trong vùng. Cùng với đó, cần phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chú trọng thu hút, bồi dưỡng đội ngũ nhà khoa học, giảng viên trẻ và xây dựng môi trường học thuật dân chủ, liêm chính.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Đại học Huế.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, hoàn thiện lộ trình phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia, làm rõ các điều kiện cần đáp ứng, mô hình tổ chức, nguồn lực và kết quả cụ thể đến năm 2030. Đại học Huế cần cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động, xác định rõ tiến độ, đơn vị chủ trì và trách nhiệm thực hiện; báo cáo Bộ GD&ĐT trong quý I/2027 về những nội dung cần phối hợp tháo gỡ.

Bộ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với TP. Huế và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện để Đại học Huế thực hiện các mục tiêu phát triển, từng bước khẳng định vị thế đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP. Huế và tập thể Đại học Huế; đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học đã góp phần xây dựng truyền thống học thuật và uy tín của Đại học Huế.

Xác định cương vị mới là trọng trách lớn, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết cùng tập thể lãnh đạo xây dựng và triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo bốn trụ cột ABCD: ưu tú trong học thuật (Academic Excellence), hiệu quả trong quản trị (Business Efficiency), uy tín trong phụng sự cộng đồng (Community Reputation) và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo (Digital Transformation and Innovation). Trong đó, con người là chủ thể, chất lượng là yêu cầu xuyên suốt và kết quả thực chất là thước đo hiệu quả hoạt động.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - tân Giám đốc Đại học Huế phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Giám đốc Đại học Huế cũng khẳng định sẽ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao đoàn kết, kỷ cương, liêm chính; phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công bằng, trân trọng tài năng và ghi nhận xứng đáng những đóng góp.

Hướng tới dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh quyết tâm kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, hội tụ nguồn lực, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia, từng bước xây dựng mô hình đại học tinh hoa sẽ là định hướng xuyên suốt trong chặng đường phía trước của Đại học Huế.