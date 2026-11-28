Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế cho GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy. Ảnh: Đ.H

Theo Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT ngày 17.11.2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận những thành tựu của Đại học Huế sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh của một đại học vùng đa ngành, hướng đến trở thành trung tâm học thuật, văn hóa và y tế chuyên sâu có sức lan tỏa.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cùng tập thể lãnh đạo tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển của Huế và khu vực.

Đồng thời phát huy thế mạnh các lĩnh vực y dược, sư phạm, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, nông lâm nghiệp và môi trường; triển khai lộ trình đưa Đại học Huế trở thành Đại học quốc gia, hướng đến mô hình đại học tinh hoa, có uy tín quốc tế.

Lãnh đạo TP. Huế chúc mừng Giám đốc Đại học Huế. Ảnh: Đ.H

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết cùng tập thể lãnh đạo triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 theo bốn trụ cột: ưu tú trong học thuật; hiệu quả trong quản trị; uy tín trong phụng sự cộng đồng; thành công trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Giám đốc Đại học Huế khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, liêm chính, huy động các nguồn lực để tiếp nối truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Đại học Huế trở thành Đại học quốc gia.