Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2126/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạng Sơn. Theo đó, đồng chí Phùng Quý Sơn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Lạng Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạng Sơn kể từ ngày 25/11/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạng Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Phùng Quý Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạng Sơn.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí tân hiệu trưởng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm và sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh để ra sức, nỗ lực cùng với Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tạo bước khởi sắc, đột phá cho nhà trường.

Các đồng chí phó hiệu trưởng tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ, tham mưu và giúp việc đắc lực theo từng mảng, lĩnh vực được phân công để đồng chí Hiệu trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ; người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về các nội dung công việc của trường.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cần tiếp tục đoàn kết, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường, xây dựng tập thể vững mạnh, đổi mới, sáng tạo và mang lại nhiều kết quả rõ nét sau khi kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Tân Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phùng Quý Sơn, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ quyết tâm cùng tập thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.