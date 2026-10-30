Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN công bố Quyết định số 2368/QĐ-NHNN bổ nhiệm đồng chí Đỗ Giang Nam, Thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia. Đồng thời, công bố Quyết định của Đảng ủy NHNN chỉ định đồng chí Đỗ Giang Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhà máy In tiền Quốc gia nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN, Thống đốc Phạm Đức Ấn chúc mừng đồng chí Đỗ Giang Nam được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhà máy In tiền Quốc gia.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thống đốc đánh giá, thời gian công tác tại Nhà máy của đồng chí Đỗ Giang Nam tuy chưa dài nhưng đủ để xem xét, đánh giá đối với một cán bộ lãnh đạo. Những kết quả mà Nhà máy đạt được trong thời gian qua cho thấy việc lựa chọn đồng chí Đỗ Giang Nam về công tác tại Nhà máy là đúng đắn. Đồng chí đã thể hiện vai trò của người đứng đầu trong công tác quản trị, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất. Sự quyết liệt trong chỉ đạo đã tạo chuyển biến về tinh thần trách nhiệm và khí thế làm việc tại Nhà máy.

Nhấn mạnh bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao đối với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Thống đốc yêu cầu đồng chí Đỗ Giang Nam tiếp tục phát huy vai trò, dẫn dắt tập thể Nhà máy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN công bố Quyết định

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thống đốc nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Nhà máy là in tiền, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch NHNN giao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, Nhà máy cần chuẩn bị tiếp nhận, đưa nhà máy in tiền mới vào vận hành hiệu quả; tiếp tục chuyển đổi số, tiết giảm chi phí gắn với nâng cao năng suất lao động.

Thống đốc cũng yêu cầu Nhà máy phát huy công tác đối ngoại, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tăng cường kết nối, tạo dựng sự tin tưởng của các đối tác để nâng cao vai trò của Nhà máy. Cùng với đó, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bổ sung nhân lực, tiếp cận công nghệ mới trên thế giới và nâng cao tinh thần cống hiến cho đơn vị, ngành Ngân hàng.

Ghi nhận Nhà máy In tiền Quốc gia đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua, Thống đốc mong muốn tập thể Nhà máy tiếp tục phát huy vai trò của một doanh nghiệp nhà nước, tạo ra nhiều giá trị mới.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao quyết định cho đồng chí Đỗ Giang Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Giang Nam bày tỏ vinh dự được Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng giao trọng trách, đồng thời nhận thức sâu sắc đây không chỉ là sự tín nhiệm của tổ chức đối với cá nhân mà còn là trách nhiệm chính trị to lớn của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan quản trị một đơn vị có vị trí đặc biệt quan trọng, thực hiện nhiệm vụ in, đúc tiền quốc gia, gắn trực tiếp với an ninh tiền tệ.

Nhìn lại hơn sáu tháng đảm nhiệm nhiệm vụ phụ trách Hội đồng thành viên, đồng chí Đỗ Giang Nam cho biết đã học hỏi nhiều từ các cán bộ, đồng nghiệp, trong đó có những người gắn bó với Nhà máy nhiều chục năm. Theo đồng chí, tại Nhà máy, kỷ luật và sự chính xác không chỉ là yêu cầu của một khâu, một bộ phận mà phải trở thành văn hóa của mỗi người, trong từng công đoạn. Những chuyển biến bước đầu là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ Ban Lãnh đạo NHNN và tâm huyết của cả tập thể. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Đồng chí Đỗ Giang Nam phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thống đốc, đồng chí Đỗ Giang Nam khẳng định, ngay sau Hội nghị, Đảng ủy và Hội đồng thành viên Nhà máy sẽ quán triệt, cụ thể hóa thành nghị quyết và chương trình hành động với lộ trình, mốc thời gian, trách nhiệm rõ ràng; thường xuyên kiểm điểm tiến độ và báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, đồng chí xác định nhiệm vụ trước hết là giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của Nhà máy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn đoàn kết nội bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về định hướng phát triển, đồng chí Đỗ Giang Nam mong muốn cùng tập thể xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia theo hướng hiện đại, an toàn, tự chủ và hội nhập. Trong đó, hiện đại gắn với vận hành ổn định nhà máy mới, khai thác hiệu quả công suất, quản trị đồng bộ trên nền tảng số và dữ liệu. An toàn được bảo đảm bằng hệ thống kiểm soát nhiều lớp, biệt lập, khép kín, với mỗi cán bộ, người lao động là một mắt xích của an ninh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Định hướng tự chủ tập trung vào năng lực làm chủ công nghệ chế bản, in và từng bước chủ động nguồn cung một số vật tư then chốt, tránh phụ thuộc vào một hoặc một số ít nhà cung cấp. Hội nhập gắn với áp dụng các chuẩn mực quốc tế về chất lượng, an ninh in bảo an; khi đủ điều kiện và được NHNN cho phép, từng bước tham gia thị trường in bảo an trong khu vực.

Đồng chí cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Nhà máy nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển giai đoạn tới để báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Giang Nam cam kết đem hết tâm sức, trí tuệ, làm việc công tâm, khách quan, đặt lợi ích chung của Nhà máy và của Ngành lên trên hết; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Nhà máy đoàn kết, chung sức.

Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN; sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị chức năng và sự đoàn kết, sẻ chia, góp ý thẳng thắn của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà máy để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.