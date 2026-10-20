Công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan; cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực XVI.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI cho đồng chí Trần Quang Trung.

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan công bố quyết định số 1688/QĐ-CHQ ngày 16/10/2026 về việc điều động ông Nguyễn Trung Hải, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan XVI đến công tác tại Văn phòng Đảng ủy Cục Hải quan; công bố Quyết định số 1689/QĐ-CHQ ngày 16/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Trung, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI kể từ ngày 20/10/2026.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan chúc mừng đồng chí Trần Quang Trung được lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ. Tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng ổn định đơn vị, giữ vững đoàn kết trong tập thể; tập trung ngay vào những kế hoạch công tác năm, nhất là các chỉ tiêu đặt ra về thu thuế xuất nhập khẩu. Tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý tốt địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại hội nghị.

Chúc mừng đồng chí Trần Quang Trung được bổ nhiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tin tưởng với kinh nghiệm công tác và sự am hiểu về đội ngũ cán bộ trong ngành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI sẽ cùng tập thể đơn vị tạo những bước phát triển mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng Hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Trước nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Khẳng định, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Hải quan cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Quang Trung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI khẳng định sẽ tiếp nối, kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước; cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.