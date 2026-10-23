Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh và 5 lãnh đạo sở, ngành

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị đã công bố các quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:

Đồng chí Đoàn Việt Khoa, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Nguyễn Phích, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Mã Minh Tâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã U Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Văn Thời, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Trần Anh Thi, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng chí Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chúc mừng các đồng chí vừa được tin tưởng giao trọng trách mới.

"Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhanh chóng tiếp cận công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị công bố quyết định về công tác

cán bộ.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Việt Khoa trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.