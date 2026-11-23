Tham dự hội nghị có các lãnh đạo trung ương: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bên cạnh đó, có sự tham dự của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TPHCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; lãnh đạo các tỉnh, thành...

Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm hướng đến mục tiêu phát triển thành phố được định hình theo ba giai đoạn. Quy hoạch thể hiện quá trình nâng tầm vị thế thành phố từ đô thị có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, trước khi vươn tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Với bản quy hoạch mang tầm nhìn 100 năm, cấu trúc không gian của thành phố được định hình gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Các vùng quản trị phát triển này được xác định dựa trên đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển thực tiễn, không phải là đơn vị hành chính và không làm phát sinh thêm cấp trung gian.