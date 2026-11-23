Đằng sau mỗi ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không chỉ có dấu ấn chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn có sự tiếp sức lặng thầm từ những tấm lòng nhân ái. Hơn 10 năm qua, hoạt động công tác xã hội tại đây đã trở thành nhịp cầu sẻ chia, hỗ trợ người bệnh cả về vật chất lẫn tinh thần trên hành trình giành lại sự sống.