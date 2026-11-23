Công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm
Sáng 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Thành phố, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/cong-bo-quy-hoach-tong-the-thanh-pho-ho-chi-minh-tam-nhin-100-nam/7685.html