Công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm
Sáng 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cong-bo-quy-hoach-tong-the-thanh-pho-ho-chi-minh-tam-nhin-100-nam-post1150094.vnp