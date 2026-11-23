Trong không khí ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng xúc động trước tình đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc; mong muốn địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân, để những bản làng vùng biên ngày càng ấm no, hạnh phúc, vòng xòe đoàn kết mãi mãi nối dài.