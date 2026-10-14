Công bố quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo đó, khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu và logistics quốc gia, quốc tế.

Phạm vi quy hoạch gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng. Quy hoạch được chia thành giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2045.

Đại diện Bộ Xây dựng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Cũng theo quy hoạch, mục tiêu là phát triển khu kinh tế trở thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, giữ vai trò cầu nối giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng sẽ được xây dựng trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ trọng điểm của Lạng Sơn và vùng Đông Bắc.

Theo quy hoạch, đến năm 2035, dân số khu kinh tế khoảng 235.000-240.000 người; đến năm 2045 khoảng 295.000-300.000 người. Diện tích đất xây dựng tương ứng khoảng 10.630-11.000ha và 13.200-13.700ha.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Không gian phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được chia thành ba vùng chính. Phía Bắc là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị; vùng trung tâm là khu đô thị lõi của tỉnh Lạng Sơn; phía Nam tập trung phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp.

Đại diện Bộ Xây dựng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Tại vùng phía Bắc, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được ưu tiên phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh. Khu vực Tân Thanh cũng được định hướng theo mô hình này, với trọng tâm phát triển cảng cạn Tân Thanh, từng bước hình thành khu phi thuế quan và khu hợp tác qua biên giới khi đủ điều kiện theo quy định.

Quy hoạch đặt ra định hướng nghiên cứu phát triển các khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn và dịch vụ logistics gắn với đầu mối giao thông, ga đường sắt. Không gian đô thị Đồng Đăng được đầu tư mở rộng, gắn với dịch vụ thương mại và du lịch.

Quang cảnh sự kiện công bố. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Vùng đô thị Lạng Sơn sẽ tiếp tục được nâng cấp hạ tầng, phát triển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại. Vùng phía Nam được định hướng trở thành khu vực trọng tâm phát triển công nghiệp, kết hợp kho bãi và dịch vụ du lịch.

Quá trình phát triển phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ cảnh quan và môi trường. Quy hoạch cũng yêu cầu kiểm soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ quét, hạn chế tác động đến lưu vực thoát nước sông Kỳ Cùng.