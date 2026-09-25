Công bố quy hoạch khu công nghiệp Thanh Hà ở Hải Phòng

Ngày 25/9, UBND xã Hà Đông phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố công khai, niêm yết và bàn giao hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Hà, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng.

Theo quyết định số 4679/QĐ-BQL ngày 31/7/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Hà, khu vực lập quy hoạch có phạm vi ranh giới: phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và sông Văn Úc; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và Trường Mầm non Thanh Hồng.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 164,49 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch khu công nghiệp khoảng 145,76 ha; diện tích nghiên cứu quy hoạch, khớp nối hạ tầng khoảng 18,73 ha.

Ông Vũ Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Lương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Đông cho biết, việc hình thành Khu công nghiệp Thanh Hà nhằm tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động địa phương, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Cũng theo quyết định số 4679/QĐ –BQL, hình thành Khu công nghiệp Thanh Hà nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế; giải quyết việc làm cho người lao động địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Khu công nghiệp được đầu tư hệ thống công trình dịch vụ, công trình xã hội công cộng, thiết chế công đoàn phục vụ người lao động; có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ; bảo đảm kiến trúc cảnh quan và môi trường khu vực; đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nguyện vọng đầu tư tại Hải Phòng.

Đây sẽ là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, có tính chất công nghiệp công nghệ kỹ thuật cao, công nghệ sản xuất tiên tiến và khuyến khích các công nghệ thân thiện với môi trường; thu hút các ngành nghề theo lĩnh vực thu hút đầu tư của thành phố và pháp luật có liên quan (ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, phục vụ sản xuất nông nghiệp).

Các đại biểu và và đại diện các hộ dân liên quan đến dự án dự hội nghị. Ảnh: Hà Lương.

Khu công nghiệp sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, có hệ thống công trình xã hội công cộng tiện ích (gồm cơ sở lưu trú, thương mại dịch vụ, văn hóa thể thao, y tế, công viên cây xanh... phục vụ cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp). Với chức năng chính gồm sản xuất, kho bãi, dịch vụ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Hệ thống đường giao thông nội bộ sẽ được thiết kế theo mạng lưới ô bàn cờ, đảm bảo xe container và xe tải trọng lớn lưu thông thuận tiện đến từng lô đất sản xuất…

Việc công bố, niêm yết và bàn giao hồ sơ quy hoạch nhằm bảo đảm người dân, tổ chức và các đơn vị liên quan được tiếp cận đầy đủ thông tin về phạm vi, ranh giới và các nội dung của đồ án quy hoạch.

Đây cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng và địa phương tổ chức quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch, hạn chế phát sinh vi phạm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình triển khai.

Khu công nghiệp Thanh Hà nằm trên địa bàn xã Hà Đông được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 164,49 ha. Ảnh: Hà Lương.

Sau khi Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được công bố, các bước tiếp theo sẽ tập trung vào việc lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch chi tiết; triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời thực hiện các công việc liên quan đến chuẩn bị đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng theo từng bước của dự án.

UBND xã Hà Đông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý đất đai, nắm bắt tình hình tại địa bàn và kịp thời thông tin đến người dân về các nội dung liên quan trong quá trình triển khai dự án…