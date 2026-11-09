Công bố quy hoạch chung xã Trung Khánh Vĩnh đến năm 2050

Sáng 9-11, UBND xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị công bố, công khai Quy hoạch chung xã Trung Khánh Vĩnh đến năm 2050. Theo quy hoạch, xã Trung Khánh Vĩnh có diện tích tự nhiên 33.848,54ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Khánh Trung và Khánh Hiệp trước đây. Dự báo đến năm 2035, dân số xã đạt gần 10.000 người và tăng lên 15.560 người vào năm 2050.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Quy hoạch định hướng Trung Khánh Vĩnh phát triển theo mô hình đô thị sinh thái núi rừng, với 3 phân khu chức năng. Trong đó, phía bắc tập trung phát triển dân cư, thương mại, dịch vụ và du lịch; phía nam ưu tiên du lịch sinh thái, trải nghiệm lịch sử gắn với vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng cao; phía tây chú trọng bảo tồn rừng đầu nguồn, phát triển lâm nghiệp và năng lượng thủy điện.

Đáng chú ý, quy hoạch bố trí khoảng 73ha xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, thương mại mới tại khu vực ngã ba Tỉnh lộ 8B và đường K25 (thôn Cà Thiêu); khoảng 50ha đất sản xuất phi nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung và vùng trang trại dược liệu Liên Sơn tại thôn Ba Cẳng. Đồng thời, định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái như: Suối khoáng nóng Nhân Tâm; khu du lịch Hoa Quả Sơn; thác Ziông; di tích lịch sử căn cứ cách mạng Hòn Dù. Bên cạnh đó, quy hoạch chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cấp nước sinh hoạt, thủy lợi và xử lý chất thải; nâng cấp các tuyến đường kết nối liên vùng, xây dựng hồ chứa nước và quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung.

Việc công bố quy hoạch là cơ sở quan trọng để xã Trung Khánh Vĩnh quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị sinh thái núi rừng bền vững trong tương lai.