Công bố quy hoạch chung xã Triệu Bình đến năm 2050

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: M.T

Xã Triệu Bình được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã: Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Đại và Triệu Hòa. Dân số toàn xã đến năm 2025 hơn 27,1 nghìn người; diện tích tự nhiên rộng 37,33km2.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Triệu Bình đã công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chung xã Triệu Bình đến năm 2050. Theo đó, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Triệu Bình, có ranh giới phía Bắc giáp xã Nam Cửa Việt và xã Cửa Việt; phía Nam giáp xã Triệu Phong và xã Ái Tử; phía Đông giáp xã Nam Cửa Việt và xã Triệu Cơ; phía Tây giáp xã Ái Tử, xã Gio Linh, phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.

Quy hoạch định hướng phát triển địa phương là khu vực nông thôn thuộc vùng đồng bằng của tỉnh Quảng Trị, đóng vai trò vùng đệm sinh thái và vùng cung ứng nguyên liệu cho Khu Kinh tế Đông Nam và các đô thị ven biển. Về phát triển kinh tế, địa phương định hướng xây dựng là địa bàn trọng điểm phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác và phát triển nuôi trồng thủy sản, mô hình chăn nuôi trang trại chăn nuôi tập trung, kết hợp thương mại-dịch vụ nông thôn.

Đại diện lãnh đạo xã Triệu Bình trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác lập quy hoạch - Ảnh: M.T

Trục động lực và không gian phát triển mới của xã được xác định tại hai khu vực, gồm: Trung tâm hành chính mới của xã, có quy mô khoảng 17ha, bố trí tại nút giao giữa tuyến đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây và tuyến đường kết nối sân bay Quảng Trị. Dải chức năng phát triển hỗn hợp quy mô khoảng 231,3ha, phân bố dọc hai bên tuyến đường ven biển và đường kết nối sân bay; tích hợp đất ở chất lượng cao, thương mại-dịch vụ tổng hợp, nông nghiệp công nghệ cao và các cơ sở nghiên cứu, dịch vụ chuyển giao.

Việc công bố quy hoạch chung là cơ sở quan trọng để xã Triệu Bình tổ chức không gian phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, từng bước hoàn thiện hệ thống kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.