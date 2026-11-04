Công bố quy hoạch chung xã Nghĩa Đô đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Đại biểu dự hội nghị.

Theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Nghĩa Đô, quy hoạch chung được triển khai trên diện tích 15.936,6 ha. Quy mô dân số năm 2025 ước khoảng 13.998 người, dự kiến tăng lên khoảng 20.900 người vào năm 2050.

Quy hoạch xác định du lịch, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng gắn với thương mại, dịch vụ là những hướng phát triển trọng tâm; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, tạo bản sắc riêng trong phát triển kinh tế địa phương.

Theo định hướng quy hoạch, không gian phát triển xã Nghĩa Đô được tổ chức thành 3 phân khu với chức năng, lợi thế đặc trưng.

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Đô. (Bản đồ định hướng không gian phát triển).

Phân khu số 1 (khu vực trung tâm): Phát triển trung tâm hành chính gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch, hình thành khu vực động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phân khu số 2 (phía Bắc): Ưu tiên phát triển vùng trồng dược liệu, du lịch trải nghiệm và kinh tế lâm nghiệp, khai thác lợi thế về tài nguyên thiên nhiên.

Phân khu số 3 (phía Nam): Tập trung phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là cây quế; kết hợp tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Điểm nhấn của đồ án là định hướng hình thành khu trung tâm hành chính mới tại khu vực hồ Khuổi Lếch, thôn Khuổi Vèng, với quy mô khoảng 300 ha, phát triển dọc trục Quốc lộ 279. Khu vực này được xác định là hạt nhân phát triển, tạo động lực kết nối và lan tỏa các hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Để tăng cường kết nối giao thương, quy hoạch định hướng nâng cấp Quốc lộ 279 đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi; Đường tỉnh 153 và các tuyến giao thông liên khu vực đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

Cùng với hạ tầng giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái.

Quy hoạch xã Nghĩa Đô chia làm 3 phân khu đặc trưng.

Theo đó, xã định hướng xây dựng 2 trạm cấp nước sạch tại thôn Mường Kem và Vĩnh Yên; nâng cấp hệ thống thoát nước thải riêng cho khu vực trung tâm; quy hoạch khu xử lý chất thải rắn rộng 10,3 ha tại thôn Vĩnh Yên.

Trong lĩnh vực sản xuất, quy hoạch chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, bố trí khu chăn nuôi tập trung tại thôn Nặm Kỳ, hình thành khu tiểu thủ công nghiệp kết hợp logistics rộng 47,5 ha ở phía Nam và khu chế biến nông, lâm sản tại phía Bắc.

Những định hướng này nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian sản xuất, dịch vụ và tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đô nhấn mạnh, việc công bố Quy hoạch chung xã đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa chiến lược, tạo tiền đề xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, hướng tới phát triển nhanh, bền vững theo định hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Định hướng không gian trung tâm xã.

Để quy hoạch sớm đi vào thực tiễn, đồng chí yêu cầu UBND xã thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân và nhân dân tiếp cận, nắm bắt đầy đủ các định hướng phát triển.

Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giữ nguyên hiện trạng theo yêu cầu quản lý và bảo đảm các hoạt động đầu tư, xây dựng tuân thủ đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong tuyên truyền, vận động, giám sát quá trình triển khai, tạo sự đồng thuận trong thực hiện quy hoạch.

Việc công bố Quy hoạch chung xã Nghĩa Đô đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đánh dấu bước cụ thể hóa định hướng tổ chức không gian phát triển của địa phương. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, thu hút nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng xã Nghĩa Đô trở thành điểm đến du lịch đặc trưng, phát triển bền vững ở khu vực Tây Bắc của tỉnh Lào Cai.