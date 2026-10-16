Công bố Quy hoạch chung xã Bát Xát đến năm 2050

Quang cảnh hội nghị.

Theo Quyết định số 2525 ngày 30/9/2026 của UBND xã Bát Xát, quy hoạch chung xã có tổng diện tích 18.954 ha, trong đó khoảng 2.000 ha định hướng phát triển đô thị. Quy hoạch được thực hiện theo hai giai đoạn: đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Dự báo đến năm 2050, dân số toàn xã đạt khoảng 75.000 người.

Điểm nổi bật của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển thành bốn khu chức năng gắn với hành trình trải nghiệm “Bốn mùa Bát Xát”. Trong đó, vùng thấp ven sông Hồng được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; khu đô thị kinh tế cửa khẩu trở thành động lực tăng trưởng với trọng tâm là thương mại, logistics và công nghiệp. Khu vực sườn đồi phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp đặc sản; vùng núi cao tập trung khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, trải nghiệm thiên nhiên và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phối cảnh minh họa quy hoạch chung xã Bát Xát theo định hướng phát triển trong tương lai.

Cùng với định hướng phát triển không gian, quy hoạch chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, giáo dục và các công trình công cộng. Ưu tiên kết nối khu vực trung tâm với các thôn, bản; phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, dịch vụ và du lịch gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, quy hoạch không chỉ định hướng không gian phát triển mà còn tạo nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và các thế hệ mai sau. Để quy hoạch sớm đi vào thực tiễn, UBND xã sẽ tập trung công khai thông tin để người dân biết, tham gia giám sát; cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí; đồng thời tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm tuân thủ quy hoạch được phê duyệt. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, thôn, bản nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực đồng hành, chung tay xây dựng Bát Xát phát triển bền vững.

Việc công bố Quy hoạch chung xã Bát Xát là cơ sở quan trọng để địa phương quản lý đất đai, trật tự xây dựng, triển khai các dự án đầu tư và huy động nguồn lực phát triển. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch, tham gia giám sát và thực hiện, hướng tới xây dựng Bát Xát phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, giàu bản sắc.