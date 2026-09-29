Công bố quy hoạch chung đô thị liên phường Điện Biên Phủ - Mường Thanh đến năm 2050

Dự hội nghị có đồng chí: Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng công bố Quyết định số 1707/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị liên phường Điện Biên Phủ - Mường Thanh, tỉnh Điện Biên đến năm 2050.

Quy hoạch chung đô thị liên phường Điện Biên Phủ - Mường Thanh được lập trên phạm vi khoảng 84,55km², với thời hạn quy hoạch đến năm 2050, trên cơ sở kế thừa những định hướng phát triển đã có và cập nhật những yêu cầu mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Đại biểu phường Điện Biên Phủ dự hội nghị.

Đại biểu phường Mường Thanh dự hội nghị.

Dự kiến đến năm 2035, dân số đô thị khoảng 100.000 người; lao động trong độ tuổi khoảng 57.000 người. Đến năm 2050, dân số khoảng 150.000 người, trong đó lao động trong độ tuổi khoảng 75.500 người.

Quy hoạch xác định đô thị Điện Biên Phủ - Mường Thanh phát triển theo tính chất đô thị loại II, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh; trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử cách mạng cấp quốc gia; trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và trung chuyển của khu vực. Đồng thời, đô thị giữ vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh và giao lưu kinh tế, văn hóa với các địa phương trong vùng và quốc tế.

Điểm nhấn của quy hoạch là định hướng tổ chức không gian đô thị hài hòa giữa di sản, đô thị và thiên nhiên. Các di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được xác định là nguồn lực quan trọng để phát triển văn hóa, giáo dục và du lịch, gắn bảo tồn với phát huy giá trị lịch sử. Cấu trúc phát triển đô thị được định hình theo mô hình “Một lõi - Hai dải - Một vành đai sinh thái”, đồng thời hình thành 3 tuyến vành đai gồm: Vành đai lịch sử, vành đai động lực và vành đai chiến lược. Qua đó, hướng tới xây dựng đô thị có chất lượng sống ngày càng nâng cao, gia tăng trải nghiệm cho du khách, mở rộng cơ hội đầu tư, đồng thời bảo vệ di sản, cảnh quan và môi trường.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương chúc mừng 2 phường Điện Biên Phủ và Mường Thanh hoàn thành Đồ án Quy hoạch chung đô thị liên phường Điện Biên Phủ - Mường Thanh đến năm 2050.

Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp, ngành và UBND 2 phường khẩn trương công bố, công khai và tổ chức quản lý chặt chẽ Quy hoạch, bảo đảm người dân, doanh nghiệp nắm rõ và cùng tham gia thực hiện. Đồng thời, nhanh chóng cụ thể hóa Quy hoạch bằng các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch không gian, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng có tính dẫn dắt, tạo sức lan tỏa; gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản; quản lý chặt chẽ đất đai, cảnh quan và môi trường, bảo đảm phát triển đô thị hài hòa với không gian sinh thái. Chủ động huy động các nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để các dự án phù hợp với quy hoạch sớm được triển khai, góp phần xây dựng đô thị Điện Biên Phủ - Mường Thanh phát triển đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Nghi thức bàn giao Hồ sơ Đồ án Quy hoạch giữa Sở Xây dựng và UBND 2 phường: Điện Biên Phủ và Mường Thanh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã bàn giao Đồ án Quy hoạch chung đô thị liên phường Điện Biên Phủ - Mường Thanh đến năm 2050 cho lãnh đạo UBND 2 phường Điện Biên Phủ và Mường Thanh.