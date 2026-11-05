Công bố Poster Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) dự kiến diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12.2026 tại Hà Nội với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” (Cinema - Connection - Development). Sự kiện hướng tới giới thiệu những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và thế giới, phát hiện tài năng mới, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và kết nối thị trường điện ảnh quốc tế.

Poster của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Liên hoan Phim do Bộ VHTTDL và UBND TP Hà Nội tổ chức; Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, HANIFF VIII có nhiều chương trình phim và hoạt động chuyên môn, trong đó trọng tâm là các chương trình phim dự thi gồm 10-12 phim dài và khoảng 30 phim ngắn được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới. Bên cạnh đó là Giải thưởng AFCNet dành cho những phim dài xuất sắc nhất của các quốc gia thành viên tham dự Liên hoan.

Các chương trình không dự thi gồm Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh một quốc gia và Tuyển tập phim Việt Nam đương đại. Trong đó, chương trình Tiêu điểm Điện ảnh dự kiến lựa chọn Nhật Bản, giới thiệu 5-7 tác phẩm tiêu biểu, đặc biệt chú trọng phim hoạt hình Nhật Bản (Anime) – dòng phim có sức ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Chương trình phim Việt Nam đương đại tuyển chọn các tác phẩm sản xuất trong giai đoạn 2024-2026, chưa từng tham dự Liên hoan Phim.

Cùng với hoạt động trình chiếu, hai tọa đàm chuyên môn dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản” diễn ra ngày 29.11, tập trung trao đổi kinh nghiệm sản xuất phim, đặc biệt là phim hoạt hình, khai thác đề tài con người, xã hội và nhân văn, cũng như nghệ thuật kể chuyện đa chiều.

Ngày 30.11, tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam - Quảng bá và Kết nối quốc tế” sẽ bàn về phương thức quảng bá phim Việt, kinh nghiệm quốc tế và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong chiến lược đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Lễ khai mạc HANIFF VIII dự kiến diễn ra tối 28.11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và HTV. Lễ bế mạc và trao giải thưởng tổ chức tối 2.12 tại địa điểm này. Trước đó, chương trình chiếu phim khai mạc dự kiến diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Liên hoan là Chợ phim, dự kiến tổ chức từ ngày 23.11 đến 4.12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây sẽ là không gian giao dịch, giới thiệu và kết nối các sản phẩm điện ảnh, văn hóa, du lịch, bối cảnh quay phim, poster, trailer và sản phẩm phái sinh của các cơ sở điện ảnh, nhà phát hành trong nước và quốc tế.

HANIFF VIII hướng tới xây dựng Liên hoan Phim trở thành thương hiệu điện ảnh có uy tín ở tầm quốc gia và quốc tế

Bên cạnh đó, triển lãm quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thông qua điện ảnh dự kiến diễn ra từ ngày 27.11 đến 2.12 tại khu vực số 93 Đinh Tiên Hoàng. Các hoạt động bên lề gồm chương trình Ươm mầm tài năng (HANIFF Campus), Chợ Dự án làm phim, chiếu phim dành cho phóng viên báo chí và chương trình tham quan dành cho đại biểu quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình chiếu phim lưu động sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm công cộng thuộc các phường/xã: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Sơn Tây và Cầu Giấy, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với khán giả. Không gian chiếu phim và giao lưu điện ảnh cũng được bố trí tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ ngày 26.11 đến 2.12, dự kiến phục vụ 1.000-1.500 khán giả mỗi suất chiếu.

Theo kế hoạch, HANIFF VIII dự kiến đón khoảng 200 đại biểu quốc tế và 500 đại biểu trong nước, gồm các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, đạo diễn, diễn viên và đại diện các tổ chức điện ảnh.

Thông qua chuỗi hoạt động trình chiếu, giao lưu, xúc tiến và kết nối chuyên môn, HANIFF VIII hướng tới xây dựng Liên hoan Phim trở thành thương hiệu điện ảnh có uy tín ở tầm quốc gia và quốc tế. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời góp phần định vị điện ảnh Việt Nam trong mạng lưới sáng tạo toàn cầu, thúc đẩy hội nhập và phát triển công nghiệp điện ảnh trong giai đoạn mới.