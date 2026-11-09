Công bố phối cảnh sân khấu chính thức concert Quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam'

SVĐ quốc gia Mỹ Đình trở thành không gian trình diễn đa điểm (Ảnh: BTC).

Ngày 9/11, Ban tổ chức concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” công bố thiết kế sân khấu chính thức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), với hình tượng trống đồng làm trung tâm, kết hợp các biểu tượng văn hóa truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Theo phương án dàn dựng, sân khấu được thiết kế mở rộng với hệ thống màn hình lớn và sàn diễn hình tròn vươn vào khu vực khán giả. Hình tượng trống đồng, chim Lạc cùng các họa tiết văn hóa quen thuộc được tái hiện qua ánh sáng, hình ảnh và chuyển động, tạo không gian trình diễn mang màu sắc sử thi.

Các đại cảnh gợi không khí sử thi được kết nối với những khoảnh khắc biểu diễn giàu cảm xúc.

SVĐ Mỹ Đình sẽ trở thành không gian biểu diễn đa điểm, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh và công nghệ ánh sáng. Các đại cảnh quy mô lớn được kết nối với những tiết mục giàu cảm xúc, đồng thời tính toán khả năng truyền tải hình ảnh tới khán giả theo dõi qua truyền hình.

Một trong những phần trình diễn cuối chương trình là đại cảnh “Việt Nam bừng sáng năm châu”, dự kiến quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng biểu diễn. Khán giả tại sân vận động sẽ cùng hưởng ứng điệp khúc và những động tác được thiết kế đơn giản, tạo sự kết nối giữa sân khấu và khán đài.

Sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ diễn ra tại khu vực Mỹ Đình. Phần pháo hoa cũng được truyền hình trực tiếp.

Chương trình mang chủ đề “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”, tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, dự kiến diễn ra trong 120 phút với khoảng 50.000 khán giả.

TP Hà Nội dành tặng 38.000 vé phục vụ nhân dân, trong đó 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường, 7.000 vé phân phối qua các nền tảng trực tuyến; số còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.